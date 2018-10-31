Dilovası’nın tanınan simalarından İYİ Partili Metin Daşdemir, Dilovası Belediye Başkan Aday Adayı oldu. İş adamı dosyasını ilçe başkanlığına teslim etti. Kısa bir konuşma yapan Metin Daşdemir, Dilovası Belediyesinin insanlara hizmet verebilecek bir hale dönüştüreceklerini, mevcut iktidar ile birlikte bir türlü ilçeye gelmeyen hizmetlerin İYİ Parti belediyeciliği ilçeye taşıyacaklarını söyledi. Daşdemir’in adaylık başvurusunda daha önceden Dilovası’na belediye başkanı aday adaylığını açıklayan Burcu Üveyik de katıldı.
Bugün 10:43 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:58 TSİ )
İş adamı Metin Daşdemir, Dilovası Belediye Başkanı Aday Adayı oldu
Dilovası’nın tanınan simalarından İYİ Partili Metin Daşdemir, Dilovası Belediye Başkan Aday Adayı oldu.
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Bugün 10:43 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz