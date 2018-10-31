İş adamı Metin Daşdemir, Dilovası Belediye Başkanı Aday Adayı oldu

Dilovası’nın tanınan simalarından İYİ Partili Metin Daşdemir, Dilovası Belediye Başkan Aday Adayı oldu. İş adamı dosyasını ilçe başkanlığına teslim etti. Kısa bir konuşma yapan Metin Daşdemir, Dilovası Belediyesinin insanlara hizmet verebilecek bir hale dönüştüreceklerini, mevcut iktidar ile birlikte bir türlü ilçeye gelmeyen hizmetlerin İYİ Parti belediyeciliği ilçeye taşıyacaklarını söyledi. Daşdemir’in adaylık başvurusunda daha önceden Dilovası’na belediye başkanı aday adaylığını açıklayan Burcu Üveyik de katıldı.