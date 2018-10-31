Körfez Belediye başkan aday adayı Azmi Cihat Hatipoğlu: Çöpler gece toplanacak!

Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve Meclis Üyesi Adayı Ertan Peker ile birlikte hedeflerine belediyedeki çalışma sisteminden başlayarak, "Körfez'in kaybetmeye asla lüksü yoktur. Körfez Belediyesi başkanı olduğumuz zaman belediyemiz asla saat 5'te kapanan belediye olmayacak; vardiyalı sistem ile vatandaşlarımız günün her saatinde işlerini rahatlıkla yaptırma imkanı bulacak ve hizmet alacaktır" dedi.

MODERN ŞEHİR OLACAK

Körfez'in bir sanayi şehri olduğunu hatırlatan Hatipoğlu, "Bugün sanayi kuruluşlarını kaldırmamız imkansızdır. Sanayinin var olduğu, modern bir şehircilik anlayışı sağlamalıyız. Bununla ilgili ciddi çalışmalarımız mevcut. Bu kadar sanayi kuruluşunun var olduğu yerde; işsizlik olmamalıdır. Sanayi kuruluşlarının elaman alımları kesinlikle Körfez'de ikamet eden insanlardan olacaktır. Oluşturulacak TIR parkları ile şehir aralarına park eden araçlara çözüm bulacağız." dedi.

ÇÖPLER GECE TOPLANACAK

Gelişmiş modern ülkelerde, hiçbir zaman çöplerin gündüz saatinde toplanmadığına dikkat çeken Hatipoğlu, "Çöpler kesinlikle gece toplanacaktır. Sabah insanlarımız kalktıkları zaman tertemiz bir çevre ile karşılaşmaları gerekir. Gündüz çöp toplayan araçlar, hem trafik akışına engel oluyor; hem de arzu edilen temizliğin sağlanmasını gerçekleştiremiyorlar." dedi.

GÖREV İSTENMEZ VERİLİR

'Sizi aday olmaya iten nedenler nedir? sorumuza ise Hatipoğlu, 'Bizde görev istenmez verilir. Biz de görevi 'emriniz olur' der yerine getiririz. Biz, çalışmanın ibaret olduğunu kabul eden bir düşüncenin neferleriyiz. Bizde göreve talip olmak gibi bir lüksümüz yok; verilen görevden de kaçma şansımız olmaz. Ben işimi her şeyden önce tutarım. Hele hele toplum yararına bir durum ise; bu çok daha önemlidir. Benim ticari hiçbir bağım ve kaygım yoktur. Ben biliyorum ki Körfez'in kaybetmeye lüksü yoktur. Bu yüzden Körfez'in kazanması gerekiyor. Toplumun her kesimine hitap edecek bir konumdayım. Hiçbir ayırım gözetmeksizin; hizmet vereceğim. Körfezin tamamına hitap edeceğiz, ve birlik ve beraberlik içinde Körfez'i yöneteceğiz." dedi.

MAL BEYANINDA BULUNACAĞIM

Göreve gelir gelmez mal beyanında bulunacağını belirten Hatipoğlu, "Mal beyanını her yıl vatandaşlarla paylaşacağım. Ne benim ne de yakınlarımın mal varlığında artış olmayacaktır. ben bu güne kadar hiçbir ticari ilişki içinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağım. Belediyeye gelince geriye dönük belediyeyi incelemeye alacağım. Nasıl bir belediye aldığımızı bilmek ve bazı şeylerden insanlarımızın haberdar olması gerekir. Açık ve şeffaf yönetim; ilkemiz olacaktır. İşi ehline vereceğim; Körfez dışında asla ve katiyen alış veriş yapmayacağım. Her şey Körfez'de alınacaktır. Üreten; herkese eşin davranan bil belediyecilik anlayışımız olacaktır."dedi. Göreve geldikleri zaman hiç bir zaman arsa satışı da gerçekleştirmeyeceklerini belirten Hatipolu, "Tüketen değil üreten belediye olacağız." diye konuştu.

SAHİLLER CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Körfez'deki bütün sahillerde yeniden düzenleme yapacaklarını belirten Hatipoğlu, "Buralar kesinlikle cazibe merkezi olacaktır. İnsanlarımız eğlenmek ve dinlenmek için başka yerlere gitmek zorunda kalmayacak; bizim sahillerimizden faydalanacak ve kullanacaktır. Buralarda işletmeler yapılacak, insanların buralarda eğlenmeleri ve dinlenmeleri sağlanacaktır. Ayrıca Tuğrul Caddesi'nde yapacağımız yeni bir imar değişikliği ile sahile giden yol; önemli bir cazibe merkezi haline gelecektir. Bizim geçmişimiz, bizim teminatımızdır. Biz, hizmetin en iyisini yapmaya çalışacağız' dedi.