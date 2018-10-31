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İsmail Baran, adaylık hakkında ilk kez konuştu!

 “Yeniden belediye başkan aday adayı olacak mısınız?” sorusunu yanıtlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Biz başkanlar aday değiliz demediğimiz sürece doğal adayız. Belediye başkanıyız. Görevimizin başındayız. Partimizi süreci başlatmadan adayım demek doğru olmaz” dedi.

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Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, geride bırakılan 55 aylık görev süresinde yaptıklarını anlatı. Baran görev süresi bitene kadar 450 milyonluk yatırım yapılmış olacağını söyledi. Ciddi borçların ödendiğini vurgulayan Başkan Baran, yapılacak bazı çalışmalarında duyurusunu yaptı. 

15 GÜN İÇİNDE PARKOMAT BAŞLIYOR

Körfez’in kalabalık caddelerindeki trafik düzenlemeleri için çalışma yaptıklarını söyleyen İsmail Baran, “Geçen ayki Büyükşehir meclisinde karar çıktı. Körfez’de 3 caddede paralı otopark sistemini getiriyoruz. İlk 15 dakika ücretsiz duraklama yapılabilecek olan bu sistem, Yarımca Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Ağadere  Caddesi(Bankalar caddesi) ve Tuğrul Caddesi’nde uygulanacak.  Yeni uygulama 15-20 gün içerisinde başlayacak” dedi.

2 ADET HUKUK FAKÜLTESİ GELİYOR

Baran konuşmasının devamında yeni bir üniversite binasından bahsetti.  Körfez Belediyesi Hereke Hizmet Binasının karşısında 6-7 dönümlük bir arazinin bulunduğunu ve bu arazi üzerinde yapılacak yeni binayla, KOÜ Adalet MYO ve Hukuk Fakültelerinin getirileceğini söyle. Baran, “Proje hazırlandı, binayla alakalı ihale sürecindeyiz” dedi. Baran, Kocaeli Siirtliler Vakfı’nın da, İlimtepe bölgesinde bir üniversite yapacağını söylerine ekleyen.  Vakıf yöneticileri Körfez’e yapacakları üniversite içerisinde Hukuk ve Sosyal Bilimler Fakültelerinin yer alacağını belirtti.

FENER GÖLÜ MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Körfez Tütünçiftlit Sahili’nde bulunan ve şuan ralli pisti olarak İstanbullu bir federasyonun kullandığı alanda millet bahçesine çevrilecek. Başkan Baran, “Ralli federasyonuna İlimtepe’den başka bir yer göstereceğiz, sahilimizdeki bu alanı da millet bahçesine çevireceğiz” dedi.

BORÇ ÖDEDİK

Baran, “167 bin nüfusa sahip olan ilçemiz kentimizin en müstesna ilçelerinden biridir. Enerji kaynaklarının bir kısmının bulunduğu ilçemiz ülkemizin kalbi durumunda.  30 Mart seçimlerinin üzerinden 55 ay geçti. Biz milletimize seçimde 150 milyon TL’lik proje vaadinden bulunduk.  450 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Vat ettiğimiz projelerin yüzde 85’inin tamamladık.  147 milyonluk borcu ödedik.

YABANCI DİLLER KAMPÜSÜ

Baran,“4 hafta önce ilçemizde üniversite kampüsümüzü tamladık. Körfez ilçemiz eğitim ilçesi olsun diye bir vaadimiz vardı. Bunu başardık 3 bin 200 öğrenciye eğitim bursu verdik. Eğitim bizim en hassas noktamız. İlçemizde ki 70 civarında ki okulların tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Spor okullarımızda 4 bin 500 evladımıza spor eğitimi veriyoruz” dedi.

25 MİLYONLUK YATIRIM

İlimtepe’de bir üniversite kazandıracağız diyen Baran,“Körfez tarih koridoruna sahip olsun diye Hereke’ye 25 milyon TL’lik yatırım yaptık. İnsan merkezli olan bir yönetim anlayışındayız. Körfez’i gelecekte çok iyi yerlere taşımak için Tarih Koridoru çok önemli. Tarihi taş köprümüzün restorasyonunu tamamladık. Hereke Kalesi ve Kuş Çalı Telgraf hanesini yeniden hayata kazandırmak için ihalesini yaptık” ifadelerini kullandı.

HALK MEMNUN

Sporun başkenti Körfez sloganımız var diyen Baran, “İlimtepe, Çamlıtepe ve Kaşkaldere spor komplesi devam etmekte. Bunları tamamladığımızda Körfez tam anlamıyla sporun başkenti olacak. Spor okullarında 4 bin 500 öğrenciye burs veriyoruz. Kocaeli’de 12 ilçe ve büyükşehir AK Partili başkanlarla yönetiyoruz. İnşallah da yönetmeye devam edeceğiz. Halkımız bizden memnun. Bizimle aynı pencereden bakan Körfez halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

3 DÖNEM BAŞKANLIK YAPMAM

Körfez’de yeniden aday olacak mısınız? Sorusunu yanıtlayan Baran, “Körfez’de çıtayı yükselttiğimize inanıyorum. Biz başkanlar adayız demediğimiz sürece doğal adayız. Belediye başkanıyız. Görevimizin başındayız. Partimizi süreci başlatmadan adayım demek doğru olmaz” şeklinde cevap verdi. “5 yıl önce 1 dönem belediye başkanı olacağım” diyen Başkan Baran’a sözü hatırlatıldı. Bunun üzerine konuşan Baran, “Sözümü arkasındayım. 5 yıl önce 1 dönem belediye başkanı yapmanın uygun olduğunu düşünüyordum. Halkımız isterse 2 dönem yaparım. Ama 3 dönem asla yapmam” dedi.

BELEDİYEYE 600 DÖNÜM KAZANDIRDIK

Belediye tarafından yapılan ar satışlarına değinen Başkan Baran, “Arazi satışlarından belediyemize 600 dönüm yer kazandırdık. Toplam 90 dönüm yer sattık. Elde ettiğimiz 120 milyon değerdir. 147 milyon sadece geçmiş dönem borçlarını ödedik. Borçların yüzde 50’sini ödedik. Körfez3in geleceğini düşünmek adına olayları yanlış yorumlayacak diye doğru yapmaktan vazgeçmeyeceğim. Yer satarım, yer alırım. 2 dönüm kazandırmadan 1 dönüm satmam demiştim. Hala da aynı görüşteyim” açıklamasında bulundu.

14 BİN 500 KİŞİLİK ANKET YAPTIK

Anket çalışması yaptırdıklarını ifade eden Baran, “44 bin haneye broşür dağıttık. 44 bin haneden 14 bin 500 kişilik anket çalışması yaptık. ‘İsmail Baran’dan memnun musunuz?, ‘Körfez Belediyesi’nden memnun musunuz?’ gibi sorula soruduk. Yanıtlardan halkımızın kötü tavrını görmüş olsaydık partimize biz yine talibiz diye çıkmazdık. Yüzde 65 üzerinde memnuniyet var” diye konuştu. Selin BECER

Bugün 10:58 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(1)
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Timurlenk - Her tarafın aday olsa ne olur? Asosyal belediyecilik, rantiyecilik diz boyu...Ne icraatın var halkın yararına..Türköz ile el ele verip kalitesiz bina dikin...

Yanıtla . 1Beğen 31 Ekim 12:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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