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Murat Başoğlu gözaltına alındı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden ünlü sunucu Murat Başoğlu, boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

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Bodrum'un Gündoğan Mahallesi Küme Evleri Mevkii'nde Sadiye Hande Bermek (48) ile iddiaya göre boşandığı eşi Murat Başoğlu arasında ailevi nedenlerden sözlü tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Bermek'in yanında bulunan arkadaşı Emre Sönmez (47) ile Murat Başoğlu arasında arbede yaşandı. Sönmez ve Başoğlu, daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek rapor alıp taburcu oldu. Olaydan sonra Başoğlu, jandarma tarafından Sadiye Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği, ayrıca Emre Sönmez'i ise darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Başoğlu'nun bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca Başoğlu hakkında 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında (5/1 a,b,c,d maddeleri gereğince), 3 ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

ÖNLEYİCİ TEDBİR UYGULANMASINA KARAR VERİLEN MADDE

MADDE 5 - (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

Bugün 11:07 TSİ - Asayiş

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