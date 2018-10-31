KOTO’dan siyasi partilere seçim çağrısı

Kocaeli Ticaret Odası Ekim ayı meclis toplantısı Burhan Kasım toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis Başkan Akın Doğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Aylık faaliyet raporu ve mali nizam görüşülürken, “Biz İzmit’iz” platformu kurucusu Hüseyin Erol’un İzmit Esnaf ve Ticaret Tarihi adlı kitabı KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve meclis başkanı Akın Doğan’a takdim edildi. Toplantı öncesi meclise yeni katılan Ferhat Akbaş, Mehmet Yıldırım ve Muhammet Ertürk’de meclise tanıtıldı. Toplantıda konuşan KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “Enflasyonla mücadele döneminde bu kartın kullanılabilir duruma gelmesi bizim için çok önemlidir KOTO kartın üyelerimize somut fayda sağlamasını bekliyoruz. İlimizde ve bölgemizde yer alan firmaların markalaşması için markalaşma eğitimlerine 5 Kasım’da ücretsiz başlıyoruz” dedi

BEN BU KENTİN RUHUNU BİLİYORUM

Odaya taktim ettiği kitabı ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Hüseyin Erol, “Burada buluna birçok arkadaşımla beraber çalıştım. İzmit’in 35 senelik esnaflarından biriyim. Beni sizlerle buluşturan kitap yaklaşık 3 buçuk yıl çalışarak hazırlanmış bir kitap. Bu kitabın Türkiye’de örneği yok. Kültür Bakanlığı onaylı bir kitap. Üniversite öğrencileri bunu yıl sonu sonuçlarında kullanıyorlar. Bu kitabı Eskişehir için yapabilir misiniz dediler, ben orada yaşamıyorum ben bu kentte yaşıyor buranın ruhunu biliyorum.

BU KİTABI İNTERNETTE 900 TL’YE SATIYORLAR

Bu kitap bu kente hizmet etmiş insanların ileriki insanlara aktarmak için hazırlanmış bir kitap. İzmit 3 bin yıllık tarihi bir şehir. Burada ticaret odasının kuruluşundan günümüze kadar gelen süreçte yazıyor. Ben bu kitabı herkes kadar Kocaeli Ticaret Odası için de yaptım. Bu kitap Cumhuriyet sonrası dönemi, mübadele sonrası Ermeniler, Yahudiler ve yerleşik Müslümanların durumu ve mübadele sonrası var. Burada 147 insanın biyografisi var, hiçbir yerde bulunamayacak 800 fotoğraf var. Bu kitaptan 5 tane kaldı, 2 tanesini buraya getirdim. Biri internette 900 liraya satıyor. Benim talebim bu kitabın KOTO tarafından basılması.” ifadelerini kullandı.

EYLÜL AYI GİDER TABLOSU AÇIKLANDI

Eylül ayı nizamı ile ilgili olarak Hesapları İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Gülen, “Eylül ayı itibariyle toplam 7 milyon 141 bin 187 TL 28 kuruş mevduat bulunmaktadır. Odamızın Eylül ayı gelir ve giderleri incelendiğinde 599 bin 883 TL 36 kuruş gelirimiz, 699 bin 591 TL 06 kuruş giderimizin olduğu görülmektedir. Bu tutarlar gelir bütçemizin yüzde 78.46’sını gider bütçemizin de yüzde 64. 36’sını oluşturmaktadır” diye belirtti.

BASKI KURMUYOR BASKI YAPIYORUZ

KOTO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Akif Şen dilek ve temenniler bölümünde siyasi partilerin seçim işlerini ilimizde faaliyet gösteren firmalara yaptırılması gerektiğini söyleyerek, “Yerel seçimlere az bir süre kaldı. Siyasi partilerin pankart ve reklam ilerini ilimizde faaliyet gösteren firmalara yaptırması lazım. Merdiven altı aldıkları işleri başka şehirlerde yaptıranşahıslara partiler müsaade etmeli. Basım sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız en uygun fiyata bu işleri yapabilmektedirler. Seçim kazanmak şehre kazandırmaktan geçer. Biz baskı kurmuyor baskı yapıyoruz” dedi. Selin BECER