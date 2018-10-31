İlimtepe 7’de 7 peşinde!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan İlimtepe Futbol Kulübü ilk 6 maçın tamamını kazandı. Tüm Süper Lig takımları arasında en çok golü atan ve en az golü yiyen İlimtepe’de hedef Cumartesi günü konuk olacağı Bekirderespor’u da mağlup ederek 7’de 7 yapmak için sahadaki yerini alacak.

MAÇ CEPHANELİK’TE

İlimtepe’de başına aldığı darbe sonrası sakatlanan Sinan’ın sahadaki yerini alabileceği öğrenildi. Sinan’daki sorun devam ederse stoperde Berkan Güneş forma giyecek. Beklediğini henüz elde edemeyen ancak geçen hafta ilk galibiyetine kavuşan Bekirderespor Sırrıpaşa Futbol Kulübü’nü deplasmanda 3-0 yenerek bu sezonun ilk galibiyetini elde etti. Puanını 4’e çıkaran Sarı Siyahlılar zorlu maçta lider İlimtepe’yi Cephanelik Stadı’nda konuk edecek. Cumartesi günkü maç saat 14.00’te başlayacak.