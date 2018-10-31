Derbent – Çayırova derbisine doğru

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup’ta mücadele eden Derbentspor geride bıraktığımız hafta sonu zorlu deplasmanda Vefaspor’a 3-1 yenilirken 7 puan ile 9’uncu sırada yer aldı. Güçlü rakibi karşısında istediği sonucu elde edemeyen Kırmızı Beyazlılar Pazar günü sahasında kentlisi Çayırovaspor ile karşı karşıya gelecek.

KENT SIRALAMASI İÇİN ÖNEMLİ

Çayırovaspor ise geçen hafta ilk galibiyetini evinde Kütahya Çamlıcaspor karşısında 2-1’lik skorla aldı ve puanını 5’e çıkardı. Derbent Stadı’nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. Öte yandan bu maç kent sıralaması adına da önem arz ediyor. Kazanan takım gelecek haftalar için kredi kazanmış olacak. Ahmet AKAY

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