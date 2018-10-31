Atatürk’ün çocukları onlar!

PAZAR GÜNÜ 12.00’DE
Kızlarımız son antrenman sırasında hoş bir sürprizle karşılaştı. Hisareyn Spor Kulübü, Kocaeli Bayan futbol takım kadın sporculara ikramda bulundu. Antrenmanı tamamlayan kızlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açarak kutlama yaptı. Temsilcimiz pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Denizli maçı öncesi moral buldu. Kocaeli Bayan FK – Denizli Belediye maçı Pazar günü saat 12.00’de başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz