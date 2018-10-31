Hoş geldin Doğukan!

İzmit Gençlerbirliği’nin başarılı teknik adamlarından Nazif Uçar’ın üçüncü evladı Dünya’ya geldi. Ayşe Hanım ile evli olan Nazif Uçar, Konak Hastanesi’nde doğan erkek bebeklerine Doğukan adını verdi. Son derece sağlıklı olan Doğukan’ın aileye huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyor, Doğukan Bebek’e sağlıklı bir ömür diliyoruz.