İzmit Gençlerbirliği’nin başarılı teknik adamlarından Nazif Uçar’ın üçüncü evladı Dünya’ya geldi. Ayşe Hanım ile evli olan Nazif Uçar, Konak Hastanesi’nde doğan erkek bebeklerine Doğukan adını verdi. Son derece sağlıklı olan Doğukan’ın aileye huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyor, Doğukan Bebek’e sağlıklı bir ömür diliyoruz.
Bugün 12:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:05 TSİ )
Hoş geldin Doğukan!
İzmit Gençlerbirliği’nin başarılı teknik adamlarından Nazif Uçar’ın üçüncü evladı Dünya’ya geldi.
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Bugün 12:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz