U-17’de bugün 3 maç var

Kocaeli U17 Futbol Ligi’nde bugün 3 maç oynanacak. C ve E Grubu’na dahil üç maçta Üçyoldoğu-İzmit FK, Karamürsel Akçat-Seka Doğan ve Hisareyn-Çamçukur maçları izlenecek. 3 maç da saat 19.00’da başlayacak.
BUGÜNÜN PROGRAM – 19.00
C Grubu
Üçyoldoğu - İzmit FK - Cephanelik
E Grubu
Akçat-Seka Doğan - Değirmendere
Hisareyn - Çamçukur - Kavaklı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz