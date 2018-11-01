U-17’de bugün 3 maç var

Kocaeli U17 Futbol Ligi’nde bugün 3 maç oynanacak. C ve E Grubu’na dahil üç maçta Üçyoldoğu-İzmit FK, Karamürsel Akçat-Seka Doğan ve Hisareyn-Çamçukur maçları izlenecek. 3 maç da saat 19.00’da başlayacak.

BUGÜNÜN PROGRAM – 19.00

C Grubu

Üçyoldoğu - İzmit FK - Cephanelik

E Grubu

Akçat-Seka Doğan - Değirmendere

Hisareyn - Çamçukur - Kavaklı