U-15 rüzgarı Gebze’de esecek!  

Kocaeli U 15 Futbol Ligi’nde bugün iki maç oynanacak. Tavşancıl Salih Gün ve Gebze Metin Oktay’daki iki maç da 19.00’da başlayacak.
G Grubu
Tavşancıl – Çayırova - Tavşancıl
Trakya-Çerkeşli - Metin Oktay
Kocaeli U 15 Futbol Ligi’nde bugün iki maç oynanacak. Tavşancıl Salih Gün ve Gebze Metin Oktay’daki iki maç da 19.00’da başlayacak.
Kocaeli U 15 Futbol Ligi’nde bugün iki maç oynanacak. Tavşancıl Salih Gün ve Gebze Metin Oktay’daki iki maç da 19.00’da başlayacak.
Tavşancıl – Çayırova - Tavşancıl
Trakya-Çerkeşli - Metin Oktay
Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz