Bugün 08:30 TSİ - Spor

U-15 rüzgarı Gebze’de esecek!

Kocaeli U 15 Futbol Ligi’nde bugün iki maç oynanacak. Tavşancıl Salih Gün ve Gebze Metin Oktay’daki iki maç da 19.00’da başlayacak.