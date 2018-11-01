Basketbolda iki maç var

U-14 Ligi’nde Güneş Gelişim-Kocaeli Basket, U-18 Ligi’nde ise Gölcük Belediye-Gebze Yıldızları maçları oynanacak. İki maç da Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanacak.
BUGÜNÜN PROGRAM
U-14 Erkek B Grubu
19.00: Güneş Gelişim-Kocaeli Basket
U-18 Erkek B Grubu
20:30: Gölcük Belediye - Gebze Yıldız
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz