Filede iki güzel maç

Kocaeli amatör voleybol ligleri olanca hızıyla sürüyor. Küçük ve genç kız takımlarının ağırlıklı olarak mücadele ettiği liglerde gündemde yarın iki maç var. İlk önce sahaya Küçük Kızlarda Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Yenikent karşılaşacak ve maç saat 18.30’da başlayacak. Bu maçın ardından Genç Kızlarda İzmit DSİ ile İhsaniyespor parkeye çıkacak.