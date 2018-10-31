Kocaeli amatör voleybol ligleri olanca hızıyla sürüyor. Küçük ve genç kız takımlarının ağırlıklı olarak mücadele ettiği liglerde gündemde yarın iki maç var. İlk önce sahaya Küçük Kızlarda Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Yenikent karşılaşacak ve maç saat 18.30’da başlayacak. Bu maçın ardından Genç Kızlarda İzmit DSİ ile İhsaniyespor parkeye çıkacak.
Bugün 12:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:09 TSİ )
Filede iki güzel maç
Kocaeli amatör voleybol ligleri olanca hızıyla sürüyor.
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Bugün 12:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz