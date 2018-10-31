Atletizm pisti hareketli

10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Seçmeleri bugün gerçekleştiriliyor. Küçük ve yıldızlar seçmelerinde birçok okulun öğrencisi ve kulüp sporcusu ter dökecek. Yarışlar saat 12.00’de başlayacak ve İzmit Atletizm Pisti Yan Parkurunda koşulacak.