10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Seçmeleri bugün gerçekleştiriliyor. Küçük ve yıldızlar seçmelerinde birçok okulun öğrencisi ve kulüp sporcusu ter dökecek. Yarışlar saat 12.00’de başlayacak ve İzmit Atletizm Pisti Yan Parkurunda koşulacak.
Bugün 12:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:10 TSİ )
Atletizm pisti hareketli
10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Seçmeleri bugün gerçekleştiriliyor.
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Bugün 12:08 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz