Kocaeli'de bir firma iflas etti!

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Huzur Sokak'taki yerinde hizmet veren, bugüne dek Botaş, Türk Telekom, Turkcell Superonline ve mobese altyapıları alanında birçok çalışmaya imza atan Serdem Elektrik İnşaat firmasının iflas davası Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmüştü. Dava neticesinde firmanın iflas ettiğinin duyurusu resmi olarak Gebze 4. İcra Dairesi'nden duyuruldu.