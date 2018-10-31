Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:26 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:29 TSİ )

Kocaeli'de bir firma iflas etti!

Kocaeli’de faaliyet gösteren Serdem Elektrik Kablo İnşaat Makine Mühendislik şirketinin iflası açıklandı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Huzur Sokak'taki yerinde hizmet veren, bugüne dek Botaş, Türk Telekom, Turkcell Superonline ve mobese altyapıları alanında birçok çalışmaya imza atan Serdem Elektrik İnşaat firmasının iflas davası Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmüştü. Dava neticesinde firmanın iflas ettiğinin duyurusu resmi olarak Gebze 4. İcra Dairesi'nden duyuruldu.

Bugün 12:26 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Ballıkaya barajı için protokol imzalanacak mask
Ballıkaya barajı için protokol imzalanacak
SANTEK 2018 bugün başlıyor mask
SANTEK 2018 bugün başlıyor
Pamukkale Turizm konkordato ilan etti! mask
Pamukkale Turizm konkordato ilan etti!
'İmar Barışı'nda başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı mask
'İmar Barışı'nda başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
Boya devi üretime ara veriyor mask
Boya devi üretime ara veriyor
İmar Barışında başvuru süresi uzatıldı! mask
İmar Barışında başvuru süresi uzatıldı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
O okul müdürü İSTİFA ETTİ! mask
O okul müdürü İSTİFA ETTİ!
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ! mask
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ!
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu! mask
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu!
Evlerinde korku ile oturuyorlar!.. mask
Evlerinde korku ile oturuyorlar!..
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır mask
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır
Meclise sunuldu... 5 bin TL cezası var! mask
Meclise sunuldu... 5 bin TL cezası var!

GALERİ

Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması mask
Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı mask
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Traktör DEVRİLDİ! Evli çift yaşamını yitirdi mask
Traktör DEVRİLDİ! Evli çift yaşamını yitirdi
KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor mask
KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor
Öğrenme Şenlikleri başladı mask
Öğrenme Şenlikleri başladı
Balıkhan’ın tanıtımı yapıldı mask
Balıkhan’ın tanıtımı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL