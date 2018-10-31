Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Huzur Sokak'taki yerinde hizmet veren, bugüne dek Botaş, Türk Telekom, Turkcell Superonline ve mobese altyapıları alanında birçok çalışmaya imza atan Serdem Elektrik İnşaat firmasının iflas davası Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmüştü. Dava neticesinde firmanın iflas ettiğinin duyurusu resmi olarak Gebze 4. İcra Dairesi'nden duyuruldu.
Bugün 12:26 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:29 TSİ )
Kocaeli'de bir firma iflas etti!
Kocaeli’de faaliyet gösteren Serdem Elektrik Kablo İnşaat Makine Mühendislik şirketinin iflası açıklandı
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Bugün 12:26 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz