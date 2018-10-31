Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Körfez’in bir eğitim kenti olması yolunda yapacağımız kampüsün yanı sıra Hereke’ye Hukuk Fakültesini getireceğiz. Bu konuyu Sadettin Hülagü hocamızla da görüştük” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran şunları söyledi:

"Özellikle spor okullarımızda 4 bin 500 evladımıza spor eğitimi veriyoruz. Bunun yanında 5 bin tane anneye “Çocuklar okula anneler spora” diyerek spor eğitimi veriyoruz. Sporun kenti Körfez diyerek ilçemize çok sayıda spor kompleksinin ihale aşaması yapıldı. Bu ihalelerin bitmesi sonrası spor okullarımızda 4 bin 500 gencimize olan hizmetimiz, 10 bin gence çıkacaktır. Körfez’in bir eğitim kenti olması yolunda yapacağımız kampüsün yanı sıra Hereke’ye Hukuk Fakültesi'ni getireceğiz. Bu konuyu Sadettin Hülagü hocamızla da görüştük. Bu konuda mutabakatımız da var"