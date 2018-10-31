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Parkomat Körfez’e de giriyor! 15 gün içinde başlıyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran düzenlediği basın toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etti. Bu sohbet esnasında ilçeyle ilgili yeni düzenlemeler ve gelişmelerden bahsetti. Baran, Körfez’de ana caddelerde paralı otopark uygulamasının başlayacağını söyledi.

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15 GÜN İÇİNDE PARKOMAT BAŞLIYOR

Körfez’in kalabalık caddelerindeki trafik düzenlemeleri için çalışma yaptıklarını söyleyen İsmail Baran, “Geçen ayki Büyükşehir meclisinde karar çıktı. Körfez’de 3 caddede paralı otopark sistemini getiriyoruz. İlk 15 dakika ücretsiz duraklama yapılabilecek olan bu sistem, Yarımca Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Ağadere  Caddesi(Bankalar caddesi) ve Tuğrul Caddesi’nde uygulanacak.  Yeni uygulama 15-20 gün içerisinde başlayacak” dedi.

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