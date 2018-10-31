15 GÜN İÇİNDE PARKOMAT BAŞLIYOR
Körfez’in kalabalık caddelerindeki trafik düzenlemeleri için çalışma yaptıklarını söyleyen İsmail Baran, “Geçen ayki Büyükşehir meclisinde karar çıktı. Körfez’de 3 caddede paralı otopark sistemini getiriyoruz. İlk 15 dakika ücretsiz duraklama yapılabilecek olan bu sistem, Yarımca Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Ağadere Caddesi(Bankalar caddesi) ve Tuğrul Caddesi’nde uygulanacak. Yeni uygulama 15-20 gün içerisinde başlayacak” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz