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Parkomat Körfez’e de giriyor! 15 gün içinde başlıyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran düzenlediği basın toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etti. Bu sohbet esnasında ilçeyle ilgili yeni düzenlemeler ve gelişmelerden bahsetti. Baran, Körfez’de ana caddelerde paralı otopark uygulamasının başlayacağını söyledi.