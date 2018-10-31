Kocaeli Master’e uyarı Dudullu’dan! “2-4”

Birçok önemli futbolcusundan yoksun maça çıkan Kocaeli Master ilk devreyi 2-0 önde tamamlamasına rağmen ikinci yarıda basit hatalar sonucu golleri yiyen taraf oldu. Dudullu’dan uyarıları alan Kocaeli’de kaptan İsmail Işıksoy “İlk önce Dudullu’dan gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kaliteli bir maç oldu. Rakibimizi elde ettiği galibiyetten ötürü kutluyoruz. Biz de bu yenilgiden gereken dersleri çıkaracağız” ifadelerine yer verdi. Erdem ÖVÜÇ