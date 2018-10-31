Birçok önemli futbolcusundan yoksun maça çıkan Kocaeli Master ilk devreyi 2-0 önde tamamlamasına rağmen ikinci yarıda basit hatalar sonucu golleri yiyen taraf oldu. Dudullu’dan uyarıları alan Kocaeli’de kaptan İsmail Işıksoy “İlk önce Dudullu’dan gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kaliteli bir maç oldu. Rakibimizi elde ettiği galibiyetten ötürü kutluyoruz. Biz de bu yenilgiden gereken dersleri çıkaracağız” ifadelerine yer verdi. Erdem ÖVÜÇ
Bugün 12:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:47 TSİ )
Kocaeli Master’e uyarı Dudullu’dan! “2-4”
Marmara Masterler Federasyon Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Master hazırlık maçında Dudullu Master takımına 4-2 mağlup etti.
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Bugün 12:45 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz