Adnan Sak: Bizdeki hırs maç kazanma hırsı değil İNSAN KAZANMA HIRSIDIR!

Adnan Sak gazetemize yaptığı açıklamada dikkate değer konulardan bahsetti ve şu ifadelere yer verdi: İlimiz amatör liglerinde yaşanan sorunlar herkes tarafından biliniyor. Dilovası Belediyespor olarak sahamızda maçlarımızı oynama şansımız yok. Bakım bitene kadar Tavşancıl’dater dökeceğiz.Şiddetten ve küfürden ne kadar uzak kalmak istesek de insanoğlu hatalar yapabiliyor. Ancak sorunlarla yaşamak yerine bu sorunlardan nasıl kurtuluruz, bununla ilgilenmemiz lazım.

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Başkanımız Recep Bey ve yönetimimiz ile birlikte içinde bulunduğumuz duygu maç kazanma hırsı değil, sporcu kazanma hırsıdır. Maç her zaman kaybedilir ancak insan kaybettiğin zaman bir daha geriye dönmen kolay olmuyor. Kısacası gençlerimize hizmet etmenin önemini kavramalıyız. Ne kadar evladımızı spora yönlendirirsek yarınlarımızı daha da garanti altına almış oluruz. Dilovası Belediyespor olarak bu şiardan asla vazgeçmeyeceğiz.

BELKİ DE EN CENTİLMEN KULÜBÜZ

Centilmenlik konusuna gelince… Sanırım Dilovası Belediyespor bu anlamda diğer kulüplerin önündedir. Buraya gelen hiçbir misafirimize en ufak bir saygısızlık yapmadığımız gibi elimizden gelen desteği de vermeye çalışıyoruz. Neticesinde sporda devamlılık esastır. Her zaman bir birimize rakip olacağız, rakiplerimiz buraya gelecek, bizler de oralara gideceğiz.

DOST KAZANACAĞIZ

Son oynadığımız ve 2-2 sona eren Kullarspor maçı mesela… Rakibimiz taraftarı ile geldi, attıkları gollerden sonra sevindi, bitime 3 dakika kala buldukları golün ardından puan da alarak Dilovası’ndan ayrıldı. Rakibimizi mücadelesinden ötürü tebrik ettik. 1. Amatör Lig B Grubu bence diğer gruplardan daha zor. Bu grupta başarılı olacağız. Ama olamasak da insan, dost kazanacağız. Buna tüm samimiyetim ile inanıyorum. Erdem ÖVÜÇ