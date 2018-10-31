Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:46 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:48 TSİ )

Adnan Sak: Bizdeki hırs maç kazanma hırsı değil İNSAN KAZANMA HIRSIDIR!

İlimizin geniş bir kesim tarafından sevilen ve sayılan spor adamlarından, Dilovası Belediyespor Başkanvekili Adnan Sak, sportif başarının araç olduğunu asıl amaçlarının spora ve spor gençliğine hizmet etmek olduğunu belirtti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Adnan Sak gazetemize yaptığı açıklamada dikkate değer konulardan bahsetti ve şu ifadelere yer verdi: İlimiz amatör liglerinde yaşanan sorunlar herkes tarafından biliniyor. Dilovası Belediyespor olarak sahamızda maçlarımızı oynama şansımız yok. Bakım bitene kadar Tavşancıl’dater dökeceğiz.Şiddetten ve küfürden ne kadar uzak kalmak istesek de insanoğlu hatalar yapabiliyor. Ancak sorunlarla yaşamak yerine bu sorunlardan nasıl kurtuluruz, bununla ilgilenmemiz lazım.

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Başkanımız Recep Bey ve yönetimimiz ile birlikte içinde bulunduğumuz duygu maç kazanma hırsı değil, sporcu kazanma hırsıdır. Maç her zaman kaybedilir ancak insan kaybettiğin zaman bir daha geriye dönmen kolay olmuyor. Kısacası gençlerimize hizmet etmenin önemini kavramalıyız. Ne kadar evladımızı spora yönlendirirsek yarınlarımızı daha da garanti altına almış oluruz. Dilovası Belediyespor olarak bu şiardan asla vazgeçmeyeceğiz.

BELKİ DE EN CENTİLMEN KULÜBÜZ

Centilmenlik konusuna gelince… Sanırım Dilovası Belediyespor bu anlamda diğer kulüplerin önündedir. Buraya gelen hiçbir misafirimize en ufak bir saygısızlık yapmadığımız gibi elimizden gelen desteği de vermeye çalışıyoruz. Neticesinde sporda devamlılık esastır. Her zaman bir birimize rakip olacağız, rakiplerimiz buraya gelecek, bizler de oralara gideceğiz.

DOST KAZANACAĞIZ

Son oynadığımız ve 2-2 sona eren Kullarspor maçı mesela… Rakibimiz taraftarı ile geldi, attıkları gollerden sonra sevindi, bitime 3 dakika kala buldukları golün ardından puan da alarak Dilovası’ndan ayrıldı. Rakibimizi mücadelesinden ötürü tebrik ettik. 1. Amatör Lig B Grubu bence diğer gruplardan daha zor. Bu grupta başarılı olacağız. Ama olamasak da insan, dost kazanacağız. Buna tüm samimiyetim ile inanıyorum. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 12:46 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Kocaelispor'a DEPLASMAN YASAĞI! mask
Kocaelispor'a DEPLASMAN YASAĞI!
Hoş geldin Doğukan! mask
Hoş geldin Doğukan!
Derbent – Çayırova derbisine doğru mask
Derbent – Çayırova derbisine doğru
Filede iki güzel maç mask
Filede iki güzel maç
Atatürk’ün çocukları onlar! mask
Atatürk’ün çocukları onlar!
İlimtepe 7’de 7 peşinde! mask
İlimtepe 7’de 7 peşinde!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
O okul müdürü İSTİFA ETTİ! mask
O okul müdürü İSTİFA ETTİ!
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ! mask
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ!
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu! mask
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu!
Evlerinde korku ile oturuyorlar!.. mask
Evlerinde korku ile oturuyorlar!..
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır mask
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır
Meclise sunuldu... 5 bin TL cezası var! mask
Meclise sunuldu... 5 bin TL cezası var!

GALERİ

Çeyiz gibi işlediği çeliği 14 ülkeye ihraç ediyor mask
Çeyiz gibi işlediği çeliği 14 ülkeye ihraç ediyor
Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması mask
Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı mask
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Traktör DEVRİLDİ! Evli çift yaşamını yitirdi mask
Traktör DEVRİLDİ! Evli çift yaşamını yitirdi
KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor mask
KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor
Öğrenme Şenlikleri başladı mask
Öğrenme Şenlikleri başladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL