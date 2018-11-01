Curling toplantısı bu akşam

2018-2019Curling Sezonu öncesinde değerlendirmelerde bulunmak üzere Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın da yer alacağı geniş çaplı toplantı bu akşam İzmit Olimpik Buz Pateni Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Curling İl Temsilcisi Bülent Cengizhan, Kocaeli curling sporu ile ilgilenen tüm takım yöneticileri ve sporcuları toplantıya davet etti.