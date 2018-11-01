2018-2019Curling Sezonu öncesinde değerlendirmelerde bulunmak üzere Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın da yer alacağı geniş çaplı toplantı bu akşam İzmit Olimpik Buz Pateni Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Curling İl Temsilcisi Bülent Cengizhan, Kocaeli curling sporu ile ilgilenen tüm takım yöneticileri ve sporcuları toplantıya davet etti.
Bugün 08:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 12:49 TSİ )
Curling toplantısı bu akşam
2018-2019Curling Sezonu öncesinde değerlendirmelerde bulunmak üzere Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın da yer alacağı geniş çaplı toplantı bu akşam İzmit Olimpik Buz Pateni Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz