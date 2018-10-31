Hanibal – Çadem dostluğu

Çadem, Kocaeli’de iki yıldır sahalarda olan Hanibal Basketbol Kulübü ile protokol imzalayarak, kulübün sporcularına özel indirimler uygulayacak.
SPORCULAR İNGİLİZCE KONUŞABİLMELİ
Çadem Dil Kursu Müdürü Utku Demir ve Hanibal Basketbol Kulübü Antrenörü Burak Kaya arasında imzalanan protokol, eğitim ile spor alanında köprü olması ve İngilizce konuşabilen sporcular yetiştirmeyi hedeflemesi açısından oldukça öneme sahip. HanibalBasketbol Kulübü, hedefleri olan başarı odaklı ve disiplinli tarzı ile göz doldururken, Amerikan Kültür gibi köklü, değişime ve gelişime önem veren eğitim kurumu ile yaptığı protokol diğer kulüplere de örnek oluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz