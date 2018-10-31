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Bugün 12:48 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:49 TSİ )

Hanibal – Çadem dostluğu

Kocaeli’nin en köklü ve prestijli İngilizce kurslarındanÇadem Özel Dil Eğitim, bünyesine aldığı Amerikan Kültür ismi ile spora ve sporcuya destek veriyor.

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Çadem, Kocaeli’de iki yıldır sahalarda olan Hanibal Basketbol Kulübü ile protokol imzalayarak, kulübün sporcularına özel indirimler uygulayacak.

SPORCULAR İNGİLİZCE KONUŞABİLMELİ

Çadem Dil Kursu Müdürü Utku Demir ve Hanibal Basketbol Kulübü Antrenörü Burak Kaya arasında imzalanan protokol, eğitim ile spor alanında köprü olması ve İngilizce konuşabilen sporcular yetiştirmeyi hedeflemesi açısından oldukça öneme sahip. HanibalBasketbol Kulübü, hedefleri olan başarı odaklı ve disiplinli tarzı ile göz doldururken, Amerikan Kültür gibi köklü, değişime ve gelişime önem veren eğitim kurumu ile yaptığı protokol diğer kulüplere de örnek oluyor.

Bugün 12:48 TSİ - Spor

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