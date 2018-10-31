Kuyumcu dükkanında YANGIN!

Olay sabah saatlerinde Gebze’nin Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriyeli Khudari Sad Alddin’e ait kuyumcu dükkanında yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşların, itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, dükkanda büyük maddi hasar oluştu. Ekipler tarafından yapılan İlk incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.