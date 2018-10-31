Gündoğdu ilk yarı puan hedefini belirledi: 27 puan!

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, Pazar günkü Cizrespor maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam devre arasına kadar minimum 27 puan toplamak istediklerini ifade etti. Gündoğdu sözlerine 3-0 kaybedilen Diyarbekirspor maçı ile başladı ve şu ifadelere yer verdi: Diyarbakır maçına çok iyi hazırlandık. Futbolcularımız maç öncesi ısınmalarda da oldukça hırslı göründü, moralleri iyiydi.

KÖTÜ BAŞLADIK

Ancak deplasmanda kaybettiğimiz 3 maçta olduğu gibi burada da ilk 10 dakika bocaladık ve gol yedik. Sonradan takımda ciddi bir dönüşüm oldu. Oyunun hakimiyeti bizdeydi, 3-4 net pozisyonumuz vardı. Rakip de bitmişti. Henüz ilk yarıda yatmalara başladılar. Buna sığınmak istemiyoruz ama hakemin vermediğipenaltı pozisyonumuz vardı. Net goller de kaçırdık.

BİR TÜRLÜ ATAMADIK

Soyunma odasında, iyi oynadığımızı, aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini söyledik fakat ikinci yarıya enteresan bir şekilde kötü başladık ve golü yedik. 2-0’dan sonra da oyun bizdeydi. İki kez gole çok yaklaştık. 3-0’dan sonra 1-2 girişimimiz olsa da maçı kurtarmak kolay değildi. Rakip 4 kez kalemize geldi, 3’ü gol oldu, bizim 7-8 net pozisyonumuz vardı ancak atamayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

ALT LİGLERİN HASTALIĞI

Alt liglerin hastalığı öne geçen takımın zaman geçirmek için elinden geleni yapması. Ne yazık ki bunu sürekli yaşayacağız.Takımımız mağlup duruma düştüğü zaman, rakip zaman geçirse de takımımızdaki herkes skoru kurtarmak için iyi niyetli olarak ekstra işler yapmaya çalışıyor. Böyle olunca taktiksel disiplinden kopuluyor. Bu anlamda konsantrasyonumuzu korumamız, görev bilincinden uzaklaşmamız gerekiyor.

TEDBİRLERİMİZİ ALACAĞIZ

Hafta sonu Cizrespor ile suni çimde oynayacağız.Zemine adapte olmak için hafta boyunca suni çimde çalışacağız. İyi bir oyunla Cizre’den 3 puan ile dönmek istiyoruz. Rakibimizin analizi iki farklı yerden gelecek. Ona göre çalışmalar da yapacağız. Cizre’nin bulunduğu konuma çok takılmamak lazım. Özellikle iç sahada çok koşuyorlar ve önde basıyorlar. Tedbirlerimizi alacağız.

KADROYA DOKUNACAĞIZ, AMA?

Kadroya dokunuşlarımız olacak ancak bunun için gençlerin bize o ışığı vermesi lazım. Şu an 1 gencimizden o ışığı alıyoruz. Sinan’ın durumunda çıkmaza girersek 1 gencimizi daha kullanabiliriz. Artık onlar da bize gereken görüntüyü gösterecektir. Elimizdeki alternatifler biliniyor ve doğal olarak belli bölgelere dokunamıyoruz. Tabii ki eleştiriler olacak ancak bu eleştirilerek futbolcu var da biz mi kullanmadık yanıtını verebilirim.

BU FUTBOLCULAR ÖNEMLİ İŞLER BAŞARIYOR

Bu futbolcular Diyarbakır maçına kadar 2 puan ortalaması ile oynuyordu. Cizre’yi mağlup ederlerse yine aynı ortalamaya erişecek. İnanın çok önemli işler başarıyorlar. 4-5 yıldır aynı takımdalar ve bu süreçte de önemli futbolcularını birer ikişer kez kaybederek buralara geldiler. Yine de topladıkları puan çok iyi. Sinan gol kaçırsa da bizim için çok kıymetli. O’nun varlığı bile rakibi etkiliyor, rakip stoperleri oyuna sokmuyor, ön alanda çok aktif. Biraz da bu tarafından bakılmalı.

30 PUAN OLURSA HAYIR DEMEYİZ

Açık ve net ifade edeyim. Geçen sezonun devre arasında göreve geldiğimizde hedefimiz ligde kalmaktı. Hatta bir ara Play-Off şarkıları söylense de biz dikkatliydik. Takımın travmadan çıktığını biliyorduk ve takıma ikinci bir misyonun yüklenmeyeceğinin farkındaydık. Onun için 25 puan topladık. Bu 25 puanı 2 puan daha geçip bu sezonun devre arasına kadar minimum 27 puana ulaşırsak kendimizi başarılı olarak göreceğiz. Futbolcuların oyun zekaları da kaliteleri de buna uygun. Ama 30 olursa da hayır demeyiz.

KADİR İLE İLGİLİ HATA YAPTIM

Transfer için bir şey söylemiyorum. Biz elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğiz. Öyle bir gruptayız ki herkes birbirine üstünlük sağlıyor. Her hafta aldığın galibiyet 3 puandan çok daha değerli. Bu senaryo sezon sonuna kadar da devam edecek. Kadir Öge çalışmalara devam ediyor. Kupa maçında onu 70’de oyundan almam lazımdı. Ancak maç çok farklı yerlere gitti. 120 dakika oradan çıkardı, 90 da Erzincan maçı derken ne yazık ki sakatlandı. Onunla ilgili hata yaptık. O’nu Cizre’ye götürmeyi düşünmüyorum. Ama Bayburt maçına hazır olacağına inanıyorum. Erdem ÖVÜÇ