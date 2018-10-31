İsmail Baran net konuştu: Tesisler bize lazım!

SEZON SONUNA KADAR İZİN

Körfez Belediyesi’ne ait olan Burunga Tesisleri’ni bu sezonun sonuna kadar Körfez Spor Kulübü şirketinin kullanacağını ancak önümüzdeki sezon itibari ile tesisleri belediye olarak kullanacaklarını belirten Baran şu ifadelere yer verdi: Körfez Spor Kulübüşirketi yeni sahipleri ile yoluna devam ediyor. Tesislerimizin kullanımını bu sezon sonuna kadar şirket sahiplerine kullandıracağız.

PROJELERİMİZ OLACAK

Ardından tesisleri biz kullanacağız çünkü bu tesisler bize lazım. Burada ciddi projelerimiz olacak, Körfez’in sportif anlamda gelişmesi, marka ve vizyonunun güçlenmesi için elimizden geleni yapmamız lazım. Allah nasip ederse birkaç ay içinde yatırımlarımız da noktalanacak Körfez’de spor yapmayan kimse kalmayacak.

KOCAELİSPOR BU ŞEHRİN CANIDIR

Kocaeli Birlikspor denilen yapının hayata geçirilmesinin ardından Kocaelispor yok sayılmaya çalışılmış, Kocaelispor’un gündemin dışında tutulması için baskı yapılmıştı. O dönemlerde Kocaelispor’a ilk samimi elini uzatan ve takımı yemekte ağırlayan İsmail Baran “18 yıl esnaflık yaptım. O dönemlerde Kocaelispor, şehrin her şeyiydi. Kocaelispor şehrin tanıtımı dışında bizim ekonomimiz için de önemliydi. Şimdi de öyle. Kocaelispor bu şehrin canıdır, ciğeridir. Umarım hak ettikleri Süper Lig’e en kısa sürede döneceklerdir” ifadesini kullandı.