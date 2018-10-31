Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:57 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:59 TSİ )

İsmail Baran net konuştu: Tesisler bize lazım!

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran gazetemizi ziyaret etti. Burada gazetecilerle sohbet eden Baran, sportif anlamda sorulan sorulara da yanıt verdi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

SEZON SONUNA KADAR İZİN

Körfez Belediyesi’ne ait olan Burunga Tesisleri’ni bu sezonun sonuna kadar Körfez Spor Kulübü şirketinin kullanacağını ancak önümüzdeki sezon itibari ile tesisleri belediye olarak kullanacaklarını belirten Baran şu ifadelere yer verdi: Körfez Spor Kulübüşirketi yeni sahipleri ile yoluna devam ediyor. Tesislerimizin kullanımını bu sezon sonuna kadar şirket sahiplerine kullandıracağız.

PROJELERİMİZ OLACAK

Ardından tesisleri biz kullanacağız çünkü bu tesisler bize lazım. Burada ciddi projelerimiz olacak, Körfez’in sportif anlamda gelişmesi, marka ve vizyonunun güçlenmesi için elimizden geleni yapmamız lazım. Allah nasip ederse birkaç ay içinde yatırımlarımız da noktalanacak Körfez’de spor yapmayan kimse kalmayacak.

baran-1-1540979947.jpg?

KOCAELİSPOR BU ŞEHRİN CANIDIR

Kocaeli Birlikspor denilen yapının hayata geçirilmesinin ardından Kocaelispor yok sayılmaya çalışılmış, Kocaelispor’un gündemin dışında tutulması için baskı yapılmıştı. O dönemlerde Kocaelispor’a ilk samimi elini uzatan ve takımı yemekte ağırlayan İsmail Baran “18 yıl esnaflık yaptım. O dönemlerde Kocaelispor, şehrin her şeyiydi. Kocaelispor şehrin tanıtımı dışında bizim ekonomimiz için de önemliydi. Şimdi de öyle. Kocaelispor bu şehrin canıdır, ciğeridir. Umarım hak ettikleri Süper Lig’e en kısa sürede döneceklerdir” ifadesini kullandı.

Bugün 12:57 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Hoş geldin Doğukan! mask
Hoş geldin Doğukan!
Derbent – Çayırova derbisine doğru mask
Derbent – Çayırova derbisine doğru
İlimtepe 7’de 7 peşinde! mask
İlimtepe 7’de 7 peşinde!
Atatürk’ün çocukları onlar! mask
Atatürk’ün çocukları onlar!
BAL’da liderlik devralma günü mask
BAL’da liderlik devralma günü
İzmitli Süper Perilerimiz ‘Üniversite’ye hazırlanıyor mask
İzmitli Süper Perilerimiz ‘Üniversite’ye hazırlanıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
O okul müdürü İSTİFA ETTİ! mask
O okul müdürü İSTİFA ETTİ!
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ! mask
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ!
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu! mask
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu!
Evlerinde korku ile oturuyorlar!.. mask
Evlerinde korku ile oturuyorlar!..
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır mask
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır
Meclise sunuldu... 5 bin TL cezası var! mask
Meclise sunuldu... 5 bin TL cezası var!

GALERİ

Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması mask
Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı mask
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Traktör DEVRİLDİ! Evli çift yaşamını yitirdi mask
Traktör DEVRİLDİ! Evli çift yaşamını yitirdi
KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor mask
KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor
Öğrenme Şenlikleri başladı mask
Öğrenme Şenlikleri başladı
Balıkhan’ın tanıtımı yapıldı mask
Balıkhan’ın tanıtımı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL