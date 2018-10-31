Hasan Alemdar… Kocaeli’nin ve ülkenin kadın futbolundaki marka ismi. Yaşamadığı şampiyonluk, kaldırmadığı kupa kalmadı ancak bu şehirde ona hakkı hiç verilmedi. Sokak sokak, mahalle mahalle, okul okul gezen ve kızları futbola adapte eden Alemdar üretmeye, yetiştirmeye, kent ve ülke futboluna ahlaklı sporcular kazandırmaya “Her şeye rağmen” devam ediyor.

KAVAKLI ORTAOKULU ARI GİBİ

1. Lig’deki Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ile bu şehrin evlatları ile şampiyonluk yaşamak isteyen Alemdar okul faaliyetlerine de sıkı bir şekilde devam ediyor. Kavaklı Ortaokulu Futbol Takımı da bunlardan birisi. Kızların ve erkeklerin bir arada futbol oynadığı müthiş ortamı Milli sporcu Eda hoca hazırlıyor. O’nun dokunuşları ile gelecek adına önemli değerler elde ediliyor.

HAYALİ GERÇEKLEŞİR Mİ?

“Beklenen Gün Gelecekse Çekilen Çile Kutsaldır” denilir ama bu şehirde bu sözün gerçeği yansıtmadığı gün gibi aşikar. Alemdar yıllardır çile çekiyor ve beklenen o günün gelmesini hayal ediyor. Vizyonsuz şehir ve spor yöneticileri ile bu hayalinin gerçekleşmesi kolay görünmüyor. Ama o her taşın altına bakıp üretmeye devam edecek. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir sporcu kolay yetişmiyor. Hasan Alemdar ve onun gibilere değerlerinin verilmesi dileği ile… Erdem ÖVÜÇ