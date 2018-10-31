Olimpiyat yıldızları örnek oluyor

Ülke sporunun en önemli problemlerinden biri olan ve birçok başarılı sporcunun sporu bırakmasına neden olan sağlık ve eğitim problemlerine yönelik profesyonel bir spor modeli geliştirdi. Kulüp adeta ezber bozarak alt yapılarında ve Türkiye şampiyonalarında yarışmaya hak kazanan sporcularına sağlık ve eğitimde anlaşmalı kurumları ile kademeli olarak yüzde yüze varan burslar veriyor.

EN DEĞERLİMİZ SAĞLIĞIMIZ

Kulüp Başkanı ve Başantrenör Tolga Havuç açıklamasında “Spor-sağlık alanında kulüp sporcuları anlaşmalı bir özel hastane tarafından Türkiye derecesi alan cimnastikçilerine %100, yarışmalarda dereceye giremeyen ve alt yapılara seçilen sporcularına %30, genel cimnastik gurubunda olan tüm sporcularına ise %10 burs hakkı veriyor. Ayrıca sporculara anlaşmalı kurum tarafından her yıl 1 kez Checkup yaptırarak tüm değerlere yönelik bilgileri “Sporcu bilgi bankasında” topluyor” dedi.