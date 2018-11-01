Gebze Metin Oktay Stadı’nda orta sıralarda yer alan iki takım, Mollafenarispor ile Darıca Kültür Martıspor arasındaki maçı Mollafenari 4-2 kazandı. Bol gollü geçen karşılaşma maç boyunca üstün oynayan Mollafenarispor puanını 18’ çıkardı, Darıca Kültür ise 13 puanda kaldı. U-15 Ligi’ne maçları yarın, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak maçlar ile devam edilecek.
Bugün 08:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 13:02 TSİ )
U-15’te tek maç oynandı
U-15 Ligi’nde önceki akşam tek maç oynandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 08:30 TSİ - Spor
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz