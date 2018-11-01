U-15’te tek maç oynandı

Gebze Metin Oktay Stadı’nda orta sıralarda yer alan iki takım, Mollafenarispor ile Darıca Kültür Martıspor arasındaki maçı Mollafenari 4-2 kazandı. Bol gollü geçen karşılaşma maç boyunca üstün oynayan Mollafenarispor puanını 18’ çıkardı, Darıca Kültür ise 13 puanda kaldı. U-15 Ligi’ne maçları yarın, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak maçlar ile devam edilecek.