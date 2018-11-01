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U-17’de bol gollü maçlar

Yaklaşık 2.5 ay önce başlayan U-17 Ligi’nde sona yaklaşıldı.

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Yaklaşık 2.5 ay önce başlayan U-17 Ligi’nde sona yaklaşıldı. Bu ligde önceki akşam 2 maç oynandı. Cephanelik Stadında C Grubu’nda yer alan Fatih Neşespor, Kocaeli Yenişehirspor’u 4-3 mağlup etti ve puanını 9’a çıkardı. Grubun güçlü takımlarından Kocaeli Yenişehir ise 24 puanda kaldı. Günün ikinci maçı ise Gölcük Kavaklı Stadı’ndaydı. E Grubu mücadelesinde Kavaklıspor, Gölcük İdmanyurdu’nu 4-3 yendi ve puanını 25’e çıkardı, Gölcük İdmanyurdu ise 7 puanda kaldı.

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