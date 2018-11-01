Yaklaşık 2.5 ay önce başlayan U-17 Ligi’nde sona yaklaşıldı. Bu ligde önceki akşam 2 maç oynandı. Cephanelik Stadında C Grubu’nda yer alan Fatih Neşespor, Kocaeli Yenişehirspor’u 4-3 mağlup etti ve puanını 9’a çıkardı. Grubun güçlü takımlarından Kocaeli Yenişehir ise 24 puanda kaldı. Günün ikinci maçı ise Gölcük Kavaklı Stadı’ndaydı. E Grubu mücadelesinde Kavaklıspor, Gölcük İdmanyurdu’nu 4-3 yendi ve puanını 25’e çıkardı, Gölcük İdmanyurdu ise 7 puanda kaldı.
Bugün 00:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 13:03 TSİ )
U-17’de bol gollü maçlar
Yaklaşık 2.5 ay önce başlayan U-17 Ligi’nde sona yaklaşıldı.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz