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Bugün 13:06 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:12 TSİ )

Park Door Pub’ın farkını yaşayın!

İzmit’in en seçkin eğlence merkezlerinden olan Club Park Door, kente ayrıcalık katacak yeni bir işletmeyi daha hayata geçirdi. ‘Park Door Pub’ adı altında kulüp kısmının üst katında açılan bar, kısa sürede İzmitlilerin ilgisini çekmeyi başardı.

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Gece hayatı denince İzmit’te ilk akla gelen mekanlarından birisi olan Club Park Door, kente yepyeni bir yüz daha kazandırdı. Yıllardır eğlence sektörünün içinde olan Club Park Door’un sahibi Haluk Ayanoğlu tarafından, kulüp kısmının bir üst katında açılan ‘Park Door Pub’ İzmitlileri kucaklamaya başladı. Özellikle öğrencilerin tercih ettiği mekan, uygun fiyatları ve başarılı iç dekorasyonuyla göz dolduruyor.

“FARKLI BİR SOLUK GETİRECEK”

Daha ilk açılış ayına girmemesine rağmen kısa sürede özellikle gençlerin ilgi odağı haline gelen Park Door Pub’da gönül rahatlığıyla eğlenip, haftanın stresini uygun fiyatlar eşliğinde atabiliyorsunuz. Özellikle öğrencilere yönelik hizmet verdiklerini belirten işletme sahibi Haluk Ayanoğlu, “Öğrenci arkadaşlarımızın rahatlıkla eğlenebileceği bir konsept hazırladık. Bu konseptin içinde uygun fiyatları da göz ardı etmedik. Park Door Pub inanıyorum ki İzmit’e farklı bir soluk getirecek” dedi. Artun Umur ELMASER

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Bugün 13:06 TSİ - Ekonomi

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