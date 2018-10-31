Minik Ayaklar’dan coşkulu kutlama

Özel Minik Ayaklar Kreşi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Symbol AVM’de öğrencilerin sunduğu birbirinden anlamlı gösterilerle kutladı. Velilerin yoğun katılımının dikkat çektiği kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul öğrencilerinden oluşan koro Cumhuriyeti anlamlı kılan birbirinden güzel eserler seslendirdi. Ardından güne özel hazırlanan piyesler, AVM ortasına kurulan sahnede sergilendi. Gösterileri ayakta alkışlayan veliler daha sonra Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan sergiyi gezdi. Okul yönetimi yaptığı kısa açıklamada, “Çocuklarımıza sahip olduğumuz en güzel değeri Cumhuriyeti anlatabilmek için her yıl daha büyük bir coşkuyla kutlamalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.