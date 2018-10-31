Özel Minik Ayaklar Kreşi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Symbol AVM’de öğrencilerin sunduğu birbirinden anlamlı gösterilerle kutladı. Velilerin yoğun katılımının dikkat çektiği kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul öğrencilerinden oluşan koro Cumhuriyeti anlamlı kılan birbirinden güzel eserler seslendirdi. Ardından güne özel hazırlanan piyesler, AVM ortasına kurulan sahnede sergilendi. Gösterileri ayakta alkışlayan veliler daha sonra Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan sergiyi gezdi. Okul yönetimi yaptığı kısa açıklamada, “Çocuklarımıza sahip olduğumuz en güzel değeri Cumhuriyeti anlatabilmek için her yıl daha büyük bir coşkuyla kutlamalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Bugün 13:12 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 13:13 TSİ )
Minik Ayaklar’dan coşkulu kutlama
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Özel Minik Ayaklar Kreşi’nin Symbol AVM’de düzenlediği etkinlikle coşku içerisinde kutlandı.
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Bugün 13:12 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz