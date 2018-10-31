İzmit Fatma Seher Ortraokulu’nda okuyan, Akpınar TOKİ Konutları’nda ikamet eden 8. Sınıf öğrencisi R. Y., konutların içinde olduğu sırada köpek saldırısına uğradı. Sürü halinde gezen sokak köpekleri konutlarda yaşayanların korkulu rüyası haline geldi. Saldırı sonrasında hemen hastaneye kaldırılan genç kızın ayağı alçıya alındı. Öte yandan yine konutlarda ikamet eden bir kişinin de kuduz aşısı olmak için hastaneye başvurduğu öğrenildi. Vatandaşlar köpeklerin saldırgan hallerinden dolayı akşam saatlerinde dışarı çıkmanın cesaret gerektirdiğini söyleyerek belediyeden yardım istedi. Buket SEZER
Bugün 13:56 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:15 TSİ )
8. sınıf öğrencisine KÖPEK SALDIRDI!
İzmit Fatma Seher Ortraokulu’nda okuyan, Akpınar TOKİ Konutları’nda ikamet eden 8. Sınıf öğrencisi R. Y. , konutların içinde olduğu sırada köpek saldırısına uğradı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:56 TSİ - Asayiş
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz