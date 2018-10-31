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8. sınıf öğrencisine KÖPEK SALDIRDI!

İzmit Fatma Seher Ortraokulu’nda okuyan, Akpınar TOKİ Konutları’nda ikamet eden 8. Sınıf öğrencisi R. Y. , konutların içinde olduğu sırada köpek saldırısına uğradı.

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İzmit Fatma Seher Ortraokulu’nda okuyan, Akpınar TOKİ Konutları’nda ikamet eden 8. Sınıf öğrencisi R. Y., konutların içinde olduğu sırada köpek saldırısına uğradı. Sürü halinde gezen sokak köpekleri konutlarda yaşayanların korkulu rüyası haline geldi. Saldırı sonrasında hemen hastaneye kaldırılan genç kızın ayağı alçıya alındı. Öte yandan yine konutlarda ikamet eden bir kişinin de kuduz aşısı olmak için hastaneye başvurduğu öğrenildi. Vatandaşlar köpeklerin saldırgan hallerinden dolayı akşam saatlerinde dışarı çıkmanın cesaret gerektirdiğini söyleyerek belediyeden yardım istedi. Buket SEZER

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