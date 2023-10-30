Kuyumcu Birol Özer vefat etti

Karamürsel'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen esnaflardan kuyumcu Birol Özer, uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özer'in cenazesi bugün (30 Ekim Pazartesi) Karamürsel Merkez Camii'nde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Karamürsel Yeni Mezarlığa toprağa verildi.
# birol özer, yeni
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.