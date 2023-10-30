Kuyumcu Birol Özer vefat etti

Karamürsel'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen esnaflardan kuyumcu Birol Özer, uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özer'in cenazesi bugün (30 Ekim Pazartesi) Karamürsel Merkez Camii'nde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Karamürsel Yeni Mezarlığa toprağa verildi.