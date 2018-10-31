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Özdilek’te 29 Ekim coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Özdilek AVM’de coşku ile kutlandı. Cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümüne özel hazırlanan etkinlikler büyük ilgi gördü.

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Özdilek AVM, her yıl geleneksel hale getirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bir yenisine daha imza attı. AVM’de canlı heykel etkinliği ile başlayan kutlamalar unutulmaz anlara sahne oldu. Özel sanatçıların sergilediği canlı heykel etkinliğinde Vecihi Hürkuş, Kara Fatma, Yörük Ali Efe, Atatürk bayraklı asker, Türk bayraklı asker ve subay ordu komutanı karakterleri yer aldı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Büyük küçük herkesin yoğun ilgisi ile gerçekleşen etkinlikte ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirme fırsatı buldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri yetişkin zeybek ekibi ve çocuk Kafkas ekibinin halk oyunları gösterisi ile taçlandı. Sergilenen halk oyunları gösterisi büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleşti.

Bugün 14:01 TSİ - Ekonomi

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