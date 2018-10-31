ODTÜ KYÖD Okulları'nda ‘Cumhuriyet’ coşkusu yaşandı

Cumhuriyet’in 95’inci yıl dönümü, ODTÜ GV ÖZEL KYÖD Okulları’nda düzenlenen törenlerle de coşku içerisinde kutlandı. Hafta başında açılan resim sergisi ve ilkokul öğrencilerinin müzik resitali ile başlayan kutlamalar sınıfların ve panoların süslenmesiyle devam etti. Okul konferans salonunda gerçekleştirilen kutlama töreni duygusal ve renkli görüntülere sahne oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan tören, okul müdürü Güler Telli'nin günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Tören, katılımcılar tarafından büyük bir coşkuyla söylenen 10. yıl marşıyla son buldu.