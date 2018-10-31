Cumhuriyet’in 95’inci yıl dönümü, ODTÜ GV ÖZEL KYÖD Okulları’nda düzenlenen törenlerle de coşku içerisinde kutlandı. Hafta başında açılan resim sergisi ve ilkokul öğrencilerinin müzik resitali ile başlayan kutlamalar sınıfların ve panoların süslenmesiyle devam etti. Okul konferans salonunda gerçekleştirilen kutlama töreni duygusal ve renkli görüntülere sahne oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan tören, okul müdürü Güler Telli'nin günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Tören, katılımcılar tarafından büyük bir coşkuyla söylenen 10. yıl marşıyla son buldu.
Bugün 14:07 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 14:08 TSİ )
ODTÜ KYÖD Okulları'nda ‘Cumhuriyet’ coşkusu yaşandı
ODTÜ GV ÖZEL KYÖD Okulları ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Anadolu Lisesi’nde, Cumhuriyetin 95. yılını büyük bir coşku ile kutladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:07 TSİ - Eğitim
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz