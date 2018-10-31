Atatürk Anasınıfı öğrencileri büyük takdir topladı

Kent genelinde kutlanan Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıl dönümü coşkusuna, Atatürk Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri de katıldı. 29 Ekim’e özel olarak hazırlanan minikler, Ata’larını unutmayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak adına çeşitli gösteriler sergiledi. Okulun müsamere salonunda düzenlenen program katılan veliler, çocuklarını bu anlamlı günde sahnede görünce duygu yüklü anlar yaşadı. Atatürk Ortaokulu Müdürü Nevzat Aktaş’ın konuşmalarıyla star alan etkinlikler, şiir, tiyatro ve sunumlarla devam etti. Öğretmen Güler Açıkgöz’ün sınıfının sergilemiş olduğu gösteriler ise katılımcılardan tam not aldı. Artun Umur ELMASER