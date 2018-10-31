Kent genelinde kutlanan Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıl dönümü coşkusuna, Atatürk Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri de katıldı. 29 Ekim’e özel olarak hazırlanan minikler, Ata’larını unutmayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak adına çeşitli gösteriler sergiledi. Okulun müsamere salonunda düzenlenen program katılan veliler, çocuklarını bu anlamlı günde sahnede görünce duygu yüklü anlar yaşadı. Atatürk Ortaokulu Müdürü Nevzat Aktaş’ın konuşmalarıyla star alan etkinlikler, şiir, tiyatro ve sunumlarla devam etti. Öğretmen Güler Açıkgöz’ün sınıfının sergilemiş olduğu gösteriler ise katılımcılardan tam not aldı. Artun Umur ELMASER
Bugün 14:08 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 14:09 TSİ )
Atatürk Anasınıfı öğrencileri büyük takdir topladı
İzmit Atatürk Ortaokulu Anasınıfı öğrencilerinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde hazırladıkları gösteriler büyük takdir topladı. Çocuklarını sahnede gören veliler ise gün boyu duygusal anlar yaşadı.
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Bugün 14:08 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz