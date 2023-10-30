30 Eki 2023 - 14:27- Asayiş

Sabahattin Yamak’ın acı günü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Sabahattin Yamak’ın acı günü

HABER MERKEZİ
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Sabahattin Yamak’ın acı günü mask

Sebahattin Yamak’ın babası Ekrem Yamak, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık 5 ay önce pıhtı atması sebebiyle hastaneye kaldırılan Ekrem Yamak, bir süredir Kocaeli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yatmaktaydı. 4 çocuk sahibi merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki Hazreti Ali Camiinden kaldırılarak, İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.
# Sabahattin Yamak

30 Eki 2023 - 14:27 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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