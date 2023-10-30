Sebahattin Yamak’ın babası Ekrem Yamak, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık 5 ay önce pıhtı atması sebebiyle hastaneye kaldırılan Ekrem Yamak, bir süredir Kocaeli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yatmaktaydı. 4 çocuk sahibi merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki Hazreti Ali Camiinden kaldırılarak, İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.
30 Eki 2023 - 14:27- Asayiş
Sabahattin Yamak’ın acı günü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Sabahattin Yamak’ın acı günü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.