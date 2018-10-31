Başkan Baran’dan mahalle ziyaretleri

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle ziyaretleri kapsamın da vatandaşlar ve esnaflarla buluşuyor. Başkan Baran son olarak; Güney Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Hereke’de ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca hafta sonu da birçok düğüne katılarak vatandaşların mutlu günlerinde yanlarında yer aldı. Başkan Baran, vatandaşlarla bir araya geldiği buluşmalarda bölgelerde devam eden çalışmaları da yerinde inceledi. İnceleme sırasında konuşan Baran, ilçedeki tüm mahallelere eşit hizmet anlayışla yaklaştıklarını ifade etti.