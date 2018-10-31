Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle ziyaretleri kapsamın da vatandaşlar ve esnaflarla buluşuyor. Başkan Baran son olarak; Güney Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Hereke’de ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca hafta sonu da birçok düğüne katılarak vatandaşların mutlu günlerinde yanlarında yer aldı. Başkan Baran, vatandaşlarla bir araya geldiği buluşmalarda bölgelerde devam eden çalışmaları da yerinde inceledi. İnceleme sırasında konuşan Baran, ilçedeki tüm mahallelere eşit hizmet anlayışla yaklaştıklarını ifade etti.
Bugün 14:08 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 14:09 TSİ )
Başkan Baran’dan mahalle ziyaretleri
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez’in tüm mahallelerine eşit hizmet anlayışı ile yaklaştıklarını belirtti.
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Bugün 14:08 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz