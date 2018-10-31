Kuva-yi Milliye’nin bayram coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını ve Cumhuriyetin kuruluşunun 95’inci yıl dönümü nedeniyle Kuva-yi Milliye İlkokulu 3’üncü sınıf öğrenceleri düzenlenen etkinlikte buluştu. Okul Bahçesinde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler Atatürk’e ve Cumhuriyete olan bağlılıklarını hazırladıkları etkinliklerde gösterdi. Öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı 29 Ekim kutlamalarında Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendiren öğrenciler duygu ve coşkuyu bir arada yaşattılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programı sırasıyla, öğrencilerin gösterileri, kora ile devam etti. Öğrencilerin Türk bayraklarıyla yüksek sesle okudukları şiirler büyük alkış aldı.