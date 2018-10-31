29 Ekim Cumhuriyet Bayramını ve Cumhuriyetin kuruluşunun 95’inci yıl dönümü nedeniyle Kuva-yi Milliye İlkokulu 3’üncü sınıf öğrenceleri düzenlenen etkinlikte buluştu. Okul Bahçesinde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler Atatürk’e ve Cumhuriyete olan bağlılıklarını hazırladıkları etkinliklerde gösterdi. Öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı 29 Ekim kutlamalarında Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendiren öğrenciler duygu ve coşkuyu bir arada yaşattılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programı sırasıyla, öğrencilerin gösterileri, kora ile devam etti. Öğrencilerin Türk bayraklarıyla yüksek sesle okudukları şiirler büyük alkış aldı.
Bugün 14:09 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 14:10 TSİ )
Kuva-yi Milliye’nin bayram coşkusu
Kuva-yi Milliye İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenledikleri etkinlikle bayramı coşkuyla kutladı
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:09 TSİ - Eğitim
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz