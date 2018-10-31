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Bugün 14:09 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 14:10 TSİ )

Şehir Tiyatroları’na yoğun ilgi

Kocaeli Şehir Tiyatroları, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Tiyatro, kasım ayında 8 farklı oyunla tiyatro severlerin karşısında olacak.

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Kocaeli Şehir Tiyatroları 21. senesinde, 4 yeni oyunla yeni sezonda perdelerini açtı. Yeni sezonda seyirciyle buluşan oyunlar arasında ‘Asalet Kumkuması’, “İlerleme”, “Oyalananlar” ve Minik Bulut Minnak adlı çocuk oyunu bulunuyor. “Oyalananlar” oda tiyatrosunda seyirciyle buluşurken, diğer oyunlar büyük sahnede sahneleniyor. Ayrıca, Kasım ayında İstanbul Devlet Tiyatroları’nda sahnelenen “Hamlet” oyunu, 29-30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Kocaelili seyircilerle buluşacak. Hamlet oyununun biletleri Kasım ayının ilk haftasından itibaren sadece SDKM’deki gişeden temin edilebilecek.

Bugün 14:09 TSİ - Kültür-Sanat

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