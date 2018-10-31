Merhum Aytekin-Zemine Öter çiftinin kimya mühendisi kızları Özge, İlyas-Aslı Karakuzu çiftinin oğulları Uzman çavuş Fatih ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Teras Kafe Kır Düğün Salonu’nda gerçekleşen nişan törenine Öter ve Karakuzu aileleri başta olmak üzere yakın dost ve akrabalar katıldı. Genç çiftin nişan yüzüklerini Özge Öter’in Federal Moğul’da üretim planlama şefi olarak çalışan ağabeyi Erman Öter taktı. Öter,“Evlilik kararı almak kolay, yürütmek ise büyük bir özveridir. Önemli olan saygı ve sevgiyi yitirmemektir. Rabbim utandırmasın, her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Bugün 14:10 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 14:11 TSİ )
Özge ile Fatih ilk adımı attı
Merhum Aytekin-Zemine Öter çiftinin kimya mühendisi kızları Özge, İlyas-Aslı Karakuzu çiftinin oğulları Uzman çavuş Fatih ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
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Bugün 14:10 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz