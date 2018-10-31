Özge ile Fatih ilk adımı attı

Merhum Aytekin-Zemine Öter çiftinin kimya mühendisi kızları Özge, İlyas-Aslı Karakuzu çiftinin oğulları Uzman çavuş Fatih ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Teras Kafe Kır Düğün Salonu’nda gerçekleşen nişan törenine Öter ve Karakuzu aileleri başta olmak üzere yakın dost ve akrabalar katıldı. Genç çiftin nişan yüzüklerini Özge Öter’in Federal Moğul’da üretim planlama şefi olarak çalışan ağabeyi Erman Öter taktı. Öter,“Evlilik kararı almak kolay, yürütmek ise büyük bir özveridir. Önemli olan saygı ve sevgiyi yitirmemektir. Rabbim utandırmasın, her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun” dedi.