Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:12 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 14:14 TSİ )

Bir milyon çocuk sinema ile buluşuyor

“Bir Milyon Çocuk Sinema ile Buluşuyor" projesi kapsamında bugüne dek sinemada film izleme imkanı bulamayan Kocaeli Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu’nun öğrencileri Symbol Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin katkılarıyla ‘Bizim Köyün Şarkısı’ filmini izledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Belediyeler Birliği tarafından hayata geçirilen “Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" projesine Kavanlar Grubundan tam destek geldi. Kocaeli Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu’nda bugüne dek sinemada film izleme imkanı bulamayan öğrenciler, Kavanlar Grubuna bağlı Symbol Alışveriş ve Yaşam Merkezi sinemalarında beyazperdeyle tanıştı. Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu’nun öğrencileri, Kocaeli’nin yeni cazibe merkezi Symbol Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeki sinemalarda yetkililerce misafir edilerek keyifli bir gün geçirdi.

KAVAN ÖĞRENCİLER BEYAZPERDENİN BÜYÜLÜ DÜNYASINI KEŞFETTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Belediyeler Birliği tarafından hayata geçirilen “Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" projesini desteklediklerini belirten Kavanlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kavan, “ Merhum babamın adına yaptırdığımız Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini Symbol Alışveriş ve Yaşam Merkezi’mizde ağırlamaktan büyük keyif aldık. Geleceğimizin teminatı öğrenciler; AVM’mizin sinema salonlarında “Bizim Köyün Şarkısı” filmini ücretsiz izleme olanağı buldu ve beyazperdenin büyülü dünyasını keşfetti. Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan, hayal dünyasında yeni ufuklar açan ücretsiz sinema etkinliğinin, ilimizdeki diğer okulların öğrencilerine de sunulması bizleri mutlu edecektir” dedi.

Bugün 14:12 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
İzmit'te Cumhuriyet coşkusu mask
İzmit'te Cumhuriyet coşkusu
Müslüm filmi vizyona girmeden satış rekoru kırdı mask
Müslüm filmi vizyona girmeden satış rekoru kırdı
Bu hafta vizyona 5 yeni film giriyor mask
Bu hafta vizyona 5 yeni film giriyor
100 sanatçı 100 eser "Cumhuriyet"te buluştu mask
100 sanatçı 100 eser "Cumhuriyet"te buluştu
ÇYDD, 29 Ekim’i Cumhuriyet konseriyle kutladı mask
ÇYDD, 29 Ekim’i Cumhuriyet konseriyle kutladı
İskeçe Türk Birliği, İzmit'i gezip gördü mask
İskeçe Türk Birliği, İzmit'i gezip gördü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
O okul müdürü İSTİFA ETTİ! mask
O okul müdürü İSTİFA ETTİ!
Kocaeli'de bir firma iflas etti! mask
Kocaeli'de bir firma iflas etti!
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ! mask
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ!
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu! mask
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu!
Evlerinde korku ile oturuyorlar!.. mask
Evlerinde korku ile oturuyorlar!..
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır mask
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır

GALERİ

Çeyiz gibi işlediği çeliği 14 ülkeye ihraç ediyor mask
Çeyiz gibi işlediği çeliği 14 ülkeye ihraç ediyor
Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması mask
Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı mask
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Traktör DEVRİLDİ! Evli çift yaşamını yitirdi mask
Traktör DEVRİLDİ! Evli çift yaşamını yitirdi
KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor mask
KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor
Öğrenme Şenlikleri başladı mask
Öğrenme Şenlikleri başladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL