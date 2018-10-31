Bir milyon çocuk sinema ile buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Belediyeler Birliği tarafından hayata geçirilen “Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" projesine Kavanlar Grubundan tam destek geldi. Kocaeli Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu’nda bugüne dek sinemada film izleme imkanı bulamayan öğrenciler, Kavanlar Grubuna bağlı Symbol Alışveriş ve Yaşam Merkezi sinemalarında beyazperdeyle tanıştı. Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu’nun öğrencileri, Kocaeli’nin yeni cazibe merkezi Symbol Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeki sinemalarda yetkililerce misafir edilerek keyifli bir gün geçirdi.

KAVAN ÖĞRENCİLER BEYAZPERDENİN BÜYÜLÜ DÜNYASINI KEŞFETTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Belediyeler Birliği tarafından hayata geçirilen “Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" projesini desteklediklerini belirten Kavanlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kavan, “ Merhum babamın adına yaptırdığımız Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini Symbol Alışveriş ve Yaşam Merkezi’mizde ağırlamaktan büyük keyif aldık. Geleceğimizin teminatı öğrenciler; AVM’mizin sinema salonlarında “Bizim Köyün Şarkısı” filmini ücretsiz izleme olanağı buldu ve beyazperdenin büyülü dünyasını keşfetti. Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan, hayal dünyasında yeni ufuklar açan ücretsiz sinema etkinliğinin, ilimizdeki diğer okulların öğrencilerine de sunulması bizleri mutlu edecektir” dedi.