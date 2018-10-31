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KOTO, Azerbaycan’da dostluk köprüsü kurdu

İnşaat ve müteahhitlik sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası heyeti, özellikle yapı-inşa alanında kentimize yeni dış pazarlar kazandırmak üzere gittiği Azerbaycan’da iş ve dostluk köprüleri kurdu.

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KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Üyeleri Veli Başkurt, Mert Kavşut, 2. Meslek Komitesi Üyesi Faruk Mamik, inşaat ve mühendislik sektöründe faaliyet gösteren iş insanları Hasan Tahsin Karaosmanoğlu, Ceyhan Çağlayan, Abdulsamet Ünaltın, Abdullah Üstübi, Soner Feratoğlu, Erdal Torunoğulları, Nurettin Bulut’un yer aldığı KOTO heyeti, yapı-inşa alanında önemli fırsatlar barındıran Azerbaycan’a iş programı gerçekleştirdi. KOTO heyeti, 2. Meslek Komitesi’nin organizasyonuyla 23- 26 Ekim 2018 tarihlerini kapsayan iş programda iki ülke arası iş ve dostluk bağlarını kuvvetlendirdi.

YENİ YATIRIMLAR 

İş programının ilk gününde T.C. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, T.C. Bakü Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker, Azerbaycan Sahibkarlar (İşadamları) Teşkilatları Milli Konfederasyonu Başkan Vekili Vüqar Zeynalov ile görüşen heyet, Azerbaycan ülke ekonomisi, sektörlerin durumu, yatırım fırsatları, işbirliği koşulları, finans sistemleri hakkında kapsamlı bilgiler alarak, Kocaeli iş dünyasının başat sektörleri ve başarılı çalışmaları hakkında bilgi sundu. Akabinde, Azerbaycan 18.Yapı, Isıtma ve Havalandırma Fuarı’nı (Bakubuild) ziyaret eden heyet, burada sektörün dünya partnerleriyle bir araya geldi.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Heyet, ülke programının ikinci gününü Azerbaycan iş dünyasına ayırdı. Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avni Demirci ve Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Vayiç ile bir araya gelen KOTO heyeti, özellikle Kocaelili iş insanlarının yapı-inşa alanında yapabileceği işlerle ilgili bilgi aldı. Heyet, ülkede temas kurduğu tüm dernek, kurum, kuruluş ve iş insanlarını da 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek olan İDEV Fuarı’na davet etti.

Bugün 14:15 TSİ - Ekonomi

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