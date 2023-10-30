Gelecek Partisi Kocaeli’de kongre heyecanı yaşanıyor. Pazar günü gerçekleşecek olan 2. Olağan il kongresi saat 14.00’de Dernekler Yerleşkesi’nde yapılacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun katılacağı kongrede tek aday mevcut başkan Hasan Arabacı.
30 Eki 2023 - 14:36- Siyaset
Ahmet Davutoğlu Kocaeli'ye geliyor
Gelecek Partisi Kocaeli 2. Olağan Kongresi pazar günü gerçekleşecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun katılacağı kongrede tek aday mevcut başkan Hasan Arabacı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.