30 Eki 2023 - 14:36- Siyaset

Ahmet Davutoğlu Kocaeli'ye geliyor

Gelecek Partisi Kocaeli 2. Olağan Kongresi pazar günü gerçekleşecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun katılacağı kongrede tek aday mevcut başkan Hasan Arabacı.

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Ahmet Davutoğlu Kocaeli'ye geliyor mask

Gelecek Partisi Kocaeli’de kongre heyecanı yaşanıyor. Pazar günü gerçekleşecek olan 2. Olağan il kongresi saat 14.00’de Dernekler Yerleşkesi’nde yapılacak.  Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun katılacağı kongrede tek aday mevcut başkan Hasan Arabacı.
# Ahmet Davutoğlu

30 Eki 2023 - 14:36 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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