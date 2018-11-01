Toprak Mahsulleri Ofisince, fındık alımları bugünden itibaren 5 şube müdürlüğüne bağlı 15 noktada başlayacak. Levant kalite kabuklu tombul fındık kilosu 14 liradan, Giresun kalite kabuklu tombul fındık 14,5 liradan, sivri ve diğer kalite fındıklar kilosu 13 liradan alınacak.
Bugün 08:00 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Dün 14:19 TSİ )
Fındık alımları bugün başlıyor
Toprak Mahsulleri Ofisince, fındık alımları bugünden itibaren 5 şube müdürlüğüne bağlı 15 noktada başlayacak.
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Bugün 08:00 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz