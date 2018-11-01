Fındık alımları bugün başlıyor

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Toprak Mahsulleri Ofisince, fındık alımları bugünden itibaren 5 şube müdürlüğüne bağlı 15 noktada başlayacak. Levant kalite kabuklu tombul fındık kilosu 14 liradan, Giresun kalite kabuklu tombul fındık 14,5 liradan, sivri ve diğer kalite fındıklar kilosu 13 liradan alınacak.