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Fındık alımları bugün başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisince, fındık alımları bugünden itibaren 5 şube müdürlüğüne bağlı 15 noktada başlayacak.

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Toprak Mahsulleri Ofisince, fındık alımları bugünden itibaren 5 şube müdürlüğüne bağlı 15 noktada başlayacak. Levant kalite kabuklu tombul fındık kilosu 14 liradan, Giresun kalite kabuklu tombul fındık 14,5 liradan, sivri ve diğer kalite fındıklar kilosu 13 liradan alınacak.

Bugün 08:00 TSİ - Ekonomi

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