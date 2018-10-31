İstanbul Havalimanı'ndan dün gerçekleştirilen Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferinde yer alacak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla tam kapasite İstanbul Havalimanı'ndan hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladı.
Bugün 14:18 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:19 TSİ )
THY’den tam kapasiteli hizmet
İstanbul Havalimanı'ndan dün gerçekleştirilen Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferinde yer alacak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla tam kapasite İstanbul Havalimanı'ndan hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladı.
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Bugün 14:18 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz