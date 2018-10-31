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THY’den tam kapasiteli hizmet

İstanbul Havalimanı'ndan dün gerçekleştirilen Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferinde yer alacak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla tam kapasite İstanbul Havalimanı'ndan hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladı.

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İstanbul Havalimanı'ndan dün gerçekleştirilen Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferinde yer alacak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla tam kapasite İstanbul Havalimanı'ndan hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladı.

Bugün 14:18 TSİ - Ekonomi

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