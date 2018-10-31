Kocaeli Trabzonlular Derneği Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Cumhuriyet Balosu’ Pasha Palas Otel’de gerçekleştirildi. Kadın Kolları Başkanı Neşe Köşe ve yönetimi tarafından organize edilen Cumhuriyet Balosu'na, çok sayıda kadın katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kadın Kolları Başkanı Neşe Köşe, katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve davete icap etmelerinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra Türk Bayrakları'nı eline alan kadınlar, gönüllerince eğlenerek Cumhuriyet’i doyasıya kutladı. Pasha Palas Oteli'nin Kurucu Müdiresi Filiz Saral Durmuşoğlu ise mekanlarını tercih eden Kocaeli Trabzonlular Derneği Kadın Komisyonu Başkan ve üyelerine teşekkür ettiğini belirtti.
Bugün 14:19 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 14:21 TSİ )
Trabzonlu kadınlar baloda buluştu
Cumhuriyet’in kuruluşunun 95’inci yıl dönümünde Kocaeli Trabzonlular Derneği Kadın Kolları tarafından, İzmit Pasha Palas Otel’de kutlama etkinliği düzenlendi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:19 TSİ - Yaşam
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz