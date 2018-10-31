Trabzonlu kadınlar baloda buluştu

Kocaeli Trabzonlular Derneği Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Cumhuriyet Balosu’ Pasha Palas Otel’de gerçekleştirildi. Kadın Kolları Başkanı Neşe Köşe ve yönetimi tarafından organize edilen Cumhuriyet Balosu'na, çok sayıda kadın katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kadın Kolları Başkanı Neşe Köşe, katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve davete icap etmelerinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra Türk Bayrakları'nı eline alan kadınlar, gönüllerince eğlenerek Cumhuriyet’i doyasıya kutladı. Pasha Palas Oteli'nin Kurucu Müdiresi Filiz Saral Durmuşoğlu ise mekanlarını tercih eden Kocaeli Trabzonlular Derneği Kadın Komisyonu Başkan ve üyelerine teşekkür ettiğini belirtti.