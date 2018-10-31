Değirmendere Kapalı Pazarı’nın temeli atıldı

Değirmendere Başkomutan Caddesi üzerinde projelendirilen Kapalı Pazar Yeri’nin temeli, Gölcük Belediyesi tarafından atıldı. Temel atma çalışmalarını Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve Başkan Yardımcısı Kemal Kahraman takip ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“HEYECAN İÇERİSİNDEYİZ”

İlçeye örnek yatırımlar yapmaya devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “Seçim beyannamemizde vaatlerimiz içerisinde bulunan bir vaadi daha yerine getirmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Şuanda temelini attığımız alan içerisinde hem katlı otoparkımız, hem kapalı pazar yerimiz, hem de sosyal kültürel, sanatsal bir takım etkinliklerin yapılacağı 10 bin metrekare alandan oluşan büyük bir projeyi Gölcükümüze kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.