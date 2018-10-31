Derince’de öğrenciler ödüllerine kavuştu

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Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Derince genelinde düzenlediği çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. İlçedeki eğitim kurumları arasında gerçekleşen resim, şiir, kompozisyon ve Cumhuriyet Koşusu yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli ve Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut verdi.

DERECEYE GİREN İSİMLER (KUTU YAPALIM)

Resim

1.Zeynep Ecrin Şahin (İbni Sina İlkokulu)

2.Eylül Nisa Sunar (Şükrü Aracı İlkokulu)

3.Irmak Rızaoğlu (Fatih İlkokulu)

Şiir

1.Buse Başer (Sırrıpaşa Ortaokulu)

2.Damla Nur İpek (Bekir Sıtkı Özer Ortaokulu)

3.Ayşegül Güngör (Alparslan Ortaokulu)

Kompozisyon

1.Nursenem Başkal (Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

2.Esra Çimen (Derince Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi)

3.Rana Pınar (SEKA Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)