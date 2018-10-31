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Simülasyon TIR’ı festivale renk kattı

AFAD Başkanlığı’nın Deprem Simülasyon TIR’ı, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Festivali’ne katılarak deprem farkındalığına katkı sundu

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Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İzmit Perşembe Pazarı Alanı’nda organize ettiği ‘Gençlik Festivaline’ AFAD, Deprem Simülasyon TIR’ı ile destek oldu. Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesinin talebiyle Simülasyon TIR’ını ilimize getirerek, gençlerin deprem anına ilişkin bilinç düzeyini arttırmaya çalıştı. Gençler tarafından ilgiyle karşılanan TIR, 2 gün boyunca alanda kaldı ve genç gruplara deprem anında doğru davranış şekilleri anlatıldı.

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