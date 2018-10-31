29 Ekim coşkusu Kartepe’yi sardı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde CHP Kartepe İlçe Örgütü, ilçede geniş katılımlı Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenledi. Her yaştan yoğun katılımın sağlandığı etkinlik, E-5 Emek Evler bölgesinden başlayarak Kartepe eski Kaymakamlık alanına kadar devam etti.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Kartepe İlçe Başkanı Şerafettin Kırmızı ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; CHP İl Başkan Yardımcısı Nilay Merttürk, Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcıları Av. Zeki Karakadılar ve Hakan Yıldırım, Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Kurtuluş Versan ve yönetimi, Gençlik Kolları Kartepe İlçe Başkanı Serhat Yalçın ve yönetimi, Kartepe Belediye Başkan aday adayları Cumhur Karakadılar ve Temel Ofluoğlu, meclis üyeleri, Gençlik Kolları Kartepe eski İlçe Başkanları Cihan Çakır ve Fatih Harbi, Kadın Kolları Kartepe eski İlçe Başkanı Nilgün Arkın ve çok sayıda partili ve Kartepeli vatandaşlar katıldı. Program, çeşitli sloganlar eşliğinde gece boyu devam etti.